Сейм Польщі підтримав резолюцію про членство України в НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору" , - сказано у повідомленні.

За інформацією "Польського радіо", за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України" , - зазначається у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.