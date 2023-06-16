Генштаб: За добу на фронті відбулося 21 бойове зіткнення

Протягом п'ятниці відбулося 21 бойове зіткнення з окупантами на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться﻿ у вечірньому зверненні Генерального штабу ЗСУ 16 червня.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів російської армії перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.