Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ
Росія розглядає можливість переговорів для замороження конфлікту і накопичення сил та подальше розширення своєї агресії. Тому дипломатичні перемовини неможливі, допоки росіяни перебуватимуть на українській землі, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами африканських держав у Києві.
"Будь-які переговори керівництво Росії сприймає, як можливість накопичити силу і розширити агресію. Україна вже в цьому переконалася. Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі: допустити будь-які переговори з Росією зараз, поки окупант на нашій землі, це заморозити війну, заморозити все – біль і страждання", - зазначив він.
Зеленський підкреслив, що Росія довгий час намагалася обманути всіх з "Мінськом" і зараз намагається повернутися до своєї "старої примітивної тактики обману", проте, за його словами, обманути світ у Росії більше не вийде, а обманути Україну - неможливо.
"Припинення російського терору і виведення всіх російських військ з усієї території України – це те єдине, що здатне зупинити цю війну. Україні та всьому світу не потрібні ані заморожені конфлікти, ані тліючі війни. Мир потрібен", - сказав Президент, додавши, що мир – це реальне виведення військ РФ з української території.
Водночас на питання, чи схиляють Україну до перемовин з РФ, Зеленський відповів:
"Україна ж не схиляється, мені здається, усі це вже розуміють. У цілому Україна, як ніхто, хоче миру, більше за всіх, я в цьому впевнений, тому що війна на нашій території".
"Безумовно, ми не дамо нас використовувати Російською Федерацією. Тому формат має бути справедливий. До дипломатії з Росією ми не дійдемо, поки вони будуть на нашій території. Це і є про повагу до статуту ООН", - додав глава держави.
Як повідомлялося, у п’ятницю Україну з візитом відвідали президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, президент Республіки Сенегал Макі Салл, президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема, прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі та спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.