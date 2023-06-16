Байден не хоче відставки Столтенберга з посади генсека НАТО – ЗМІ

За інформацією норвезьких ЗМІ, президент США Джо Байден нібито особисто вмовляв Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря НАТО під час його останньої поїздки до Вашингтона, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на свої джерела пише новезьке видання DN.

У ЗМІ і раніше потрапляла інформація, що союзники у НАТО схиляються до того, щоби продовжити термін повноважень чинного генсека Єнса Столтенберга через труднощі з обранням наступника.

За даними DN, у лютому Байден прямо попросив Столтенберга залишитися ще на рік. Він тоді відповів, що хоче йти з посади і повернутися додому. Джерела стверджують, що коли Столтенберг був у Білому домі цього тижня, Байден у розмові дав зрозуміти, що категорично проти його відставки.

Формально Єнса Столтенберга ще не просили залишитися, але, стверджують джерела DN, це може статися ближчим часом.

Головні аргументи за те, щоб не змінювати головного посадовця Альянсу зараз – триваюча війна в Україні та незавершений вступ до НАТО Швеції.

Якщо Столтенберг таки здасться під тиском, до саміту у Вашингтоні у 2024 році для нього виповниться 10-й рік на посаді.

Видання пише також, що дуже ймовірною кандидаткою на наступного генсека НАТО є прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.