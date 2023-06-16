Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки для миру в Україні

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса представив у Києві план африканських країн з досягнення миру з десяти пунктів, повідомляє Укрінформ.

Спільне бачення шляхів завершення війни Росії проти України Рамафоса виклав на спільній з Президентом Володимиром Зеленським та іншими главами африканських держав і урядів.

Рамафоса подякував Президенту Зеленському за можливість представникам семи африканських країн приїхати до Києва з місією щодо досягнення миру.

Він зазначив, що під час розмови з президентом Зеленським йшлося про його пропозиції, які називаються Формулою миру.

"Ми хочемо також звернутися до президента Путіна по його баченню дороги до миру" , - повідомив президент ПАР.

Він зауважив, що є також інші пропозиції, які були висунуті іншими сторонами в різних куточках світу, однак, на думку членів африканської делегації, "рух до миру буде складним шляхом, який вимагає, щоб усі міркування були викладені на стіл".

"Основною складовою місії, з якою ми прибули сюди, є те, що ця війна повинна бути врегульована, мир має бути досягнутий через переговори, дипломатичним шляхом. Ми певні, що треба рухатися до миру, бо усі війни колись закінчуються. Ми віримо, що ця війна повинна бути завершена якомога швидше" , - зазначив Рамафоса.

Третьою складовою мирного плану він назвав деескалацію конфлікту. Четвертий пункт - суверенність держав і народів відповідно до Статуту ООН, "і це треба поважати", зазначив Президент ПАР. П'ятою складовою, за його словами, є необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Як шосту складову Рамафоса назвав необхідність, щоб обидві країни забезпечили рух зернових і добрив.

"Однією з причин нашого приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, ми маємо також нестачу добрив, і ціни на них підвищилися. Ми як африканські країни перебуваємо за тисячі кілометрів звідси, але ми відчуваємо вплив цієї війни. Коли заходить мова про зерно і добрива, необхідно відкрити логістичні шляхи, щоб вони надходили на ринок" , - зазначив Президент ПАР.

Сьомим основним елементом мирного плану, за його словами, є гуманітарні питання.

"Повинна бути гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу, вважаємо, що така допомога повинна надаватися тим, хто є справжніми жертвами цієї війни" , - зауважив Рамафоса.

Восьмим основним компонентом є обов'язковий обмін полоненими, зазначив Президент ПАР, додавши, що це також повинно включати "повернення додому дітей".

Дев'ятою складовою, за його словами, є повоєнна відбудова, а десятим основним елементом він назвав кращу взаємодію з країнами Африки.