Резніков розповів подробиці засідання Комісії Україна-НАТО

На засіданні Комісії Україна-НАТО представники сторін обговорили два ключових питання - підготовку до Вільнюського саміту та гарантії безпеки для нашої країни, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, на саміті НАТО, який пройде у липні цього року, Україна зможе донести свою позицію, та отримає чітке розуміння того, як і коли ми зможемо стати членом Альянсу.

"Також ми обговорили те, як НАТО може допомогти нам налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя" , - написав міністр.

Він також розповів, що Україна розраховує на те, що Агентство закупівель НАТО зможе допомогти вибудувати прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. В Україні вже підготували пакет практичних кроків, які будуть представлені на Вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО.

Ще одне питання, яке було обговорено - це, що потрібно зробити, аби гарантувати безпеку України і всієї Європи після Перемоги. Резніков зауважив, що ще один напрямок у спільній роботі з НАТО - це спільне оборонне планування.

Мовою НАТО це дуже важливий інструмент, який дозволяє змоделювати майбутнє:

якою має бути система безпеки?

якою має бути армія?

якою має бути оборона?