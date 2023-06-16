ЗСУ наступають на кількох напрямках на півдні — Міноборони

На півдні Збройні сили України ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках. Там, де українські військові перебувають в обороні, не втрачено жодної позиції.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичний успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ" , — написала Маляр.

За її словами, на Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Крім того, українські війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

На сході Сили оборони ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії, відзначає Маляр. Тут російські війська намагаються витіснити ЗСУ із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському.

"На Бахмутському загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. Наші війська проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони" , — повідомила заступниця міністра оборони.

На сході війська РФ наразі утримують та продовжує нарощувати значну кількість сил, а також переміщувати на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків, додає Маляр.