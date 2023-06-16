Путін пригрозив вдарити по авіабазах НАТО за межами України
Російський диктатор Володимир Путін допустив, що РФ може завдавати ударів по авіабазах за межами України, якщо там базуватимуться винищувачі F-16, які використовуватимуться у війні, повідомляє Ділова столиця.
Про це Путін заявив на Санкт-Петербурзькому міжнародному форумі.
За словами російського президента, "НАТО, звісно, втягується у війну в Україні", тому що продовжує допомагати Україні військовою технікою, а нині "розглядається варіант постачання літаків".
"Танки горять, декілька танків знищено, це зокрема і Leopard… Вони горять. Так само будуть горіти й F-16. Сумнівів нема", – сказав Путін.
"Та якщо вони (літаки, – ред.) будуть розташовані на авіабазах за межами України, а використовуватись у бойових діях, ми повинні будемо подивитись на те, як нам уражати і де нам уражати ті засоби, які використовуються в бойових діях проти нас", – додав російський президент.
Він заявив, що це становить "серйозну небезпеку подальшого втягування НАТО в цей збройний конфлікт".