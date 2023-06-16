Україна домовилась із Чехією та Словаччиною про купівлю й ремонт БМП
Міністр оборони Олексій Резніков у п’ятницю повідомив про підписання декларації про наміри колегами з Чехії та Словаччини про придбання й обслуговування БМП, повідомляє Європейська правда.
Як зазначив Резніков у Twitter, декларація з чеською і словацьким колегами – Яною Черноховою та Мартіном Шкленаром – була укладена на полях зустрічі Контактної групи з питань України в Брюсселі.
"Деталі будуть пізніше. А проте, це важливий крок у співпраці між нашими країнами", – додав він.
Минулого тижня український державний концерн "Укроборонпром" і чеське збройове підприємство VOP CZ домовились про спільний ремонт танків Т-64 на заводі в місті Новий Їчин, який почнеться незабаром.
Як відомо, цього тижня у Брюсселі відбулась тринадцята зустріч союзників України у форматі "Рамштайн".