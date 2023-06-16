Гуменюк: Росіяни можуть створити нові техногенні катастрофи

Армія РФ може продовжити використовувати підривні команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи, як підрив Каховської ГЕС, повідомляє Укрінформ.

Про заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк це в ефірі телемарафону.

"Треба розуміти, що вони (росіяни - ред.) зараз доведені до певного ступеня відчаю та можуть використовувати підривні команди для того, щоб створювати такі техногенні катастрофи. Це враховано і з цим працюємо далі" , - заявила Гуменюк.

Вона підкреслила, що улюблене гасло росіян гасло "можем повторить" працює і в сенсі техногенного шантажу, навіть реалізованого.