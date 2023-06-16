Зеленський провів військовий кабінет із командувачами і командирами

Президент Володимир Зеленський провів військовий кабінет із командувачами українських сил і командирами на певних напрямках, за його словами, рух уперед – це зараз найважливіше, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Була сьогодні (16 червня - ред.) ще одна подія, про яку поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі – генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій – поки не називаю прізвищ: усьому свій час" , — заявив він.