Канада розгорне ескадрон танків Leopard 2 в Латвії

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Зазначається, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени 2023 року. Повне розгортання, у складі близько 130 осіб, заплановане весною 2024 року.

На додаток до 15 танків Leopard 2, до Латвії перекинуть понад 35 машин, в тому числі дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також різноманітні транспортні засоби для технічного обслуговування, забезпечення пальним, постачання і транспортування, які надаватимуть безпосередню підтримку танкового ескадрону.

"Розгортання танкового ескадрону канадської армії в Латвії демонструє незмінну відданість Канади безпеці Латвії та колективній обороні НАТО. Як член-засновник НАТО, Канада і надалі робитиме конкретні внески на захист членів Альянсу" , - заявила міністр.

Танковий ескадрон Канади у Латвії

Танкова бригада канадської армії приєднається до багатонаціональної бойової групи з десяти країн НАТО, яку Канада очолює з 2017 року. Розгортання танкового ескадрону канадської армії значно посилить військові можливості бойової групи, зазначили в Міністерстві оборони.