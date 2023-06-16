Резніков розповів, коли Україна зможе поставити на озброєння F-16

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж це передбачено стандартними тренувальними програмами, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

"Усі публічно обговорюють, скільки часу потрібно українським пілотам, щоб опанувати F-16. Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, уночі, у парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично" , – сказав Резніков.

Він нагадав, що українські військовослужбовці раніше навчилися на САУ CAESAR за три тижні замість трьох місяців, а систему ППО Patriot опанували за 10 тижнів замість 10 місяців.

Відповідаючи на запитання щодо термінів, коли в Україні літатимуть F-16, Резніков зазначив, що потрібно дочекатися тренувальної програми, в якій будуть "чітко зрозумілі всі етапи", і тоді можна буде сказати, скільки це займе місяців.

"У будь-якому випадку, міряймо, що щонайменше шість місяців... Тому що, якщо зараз очікування – це пів року, а за шість місяців не полетить літак, нам скажуть: "Зрада!" , – сказав міністр оборони.

На уточнення про те, що Україна отримає та поставить на озброєння F-16 щонайменше з нового року, міністр відповів: "Не раніше".