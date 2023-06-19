Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до плану Зеленського – WSJ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак намагається залучити Бразилію й Індію до мирного плану президента Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України.﻿﻿ Про це заявив очільник президентського офісу в інтерв’ю The Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, Єрмак заявив, що, незважаючи на заклики деяких країн до мирних переговорів, Україні не потрібні посередники, оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє жодних ознак відмови від своєї мети – домінування над Україною.

Натомість Єрмак хоче залучити такі країни, як Бразилія та Індія, до мирного плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ з усієї території України. Єрмак розмовляв з високопоставленими урядовцями в Нью-Делі та Бразилії, щоб заохотити їх взяти участь у мирному саміті.

При цьому Єрмак зазначив, що Україна перебуває у стані війни, гинуть люди, і для швидкого відкриття Латинської Америки потрібно більше, ніж дипломатичні тонкощі та перетасовування офіційних паперів.

Як пише видання, Єрмак прокрутив соціальні мережі, щоб знайти інші цілі. Одна з них – колумбійський співак Малума, який має 63 мільйони підписників в Instagram, що є величезною потенційною аудиторією для українського меседжу.