ISW: Як Путін намагається посилити свою підтримку серед радикалів

Інститут вивчення війни (ISW) звітує, що президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських воєнкорів створити робочу групу при Адміністрації президента з метою інтеграції воєнкорів у прокремлівський інформаційний простір та посилення своєї підтримки серед російських ультранаціоналістів, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що робоча група включатиме членів Адміністрації президента РФ та матиме на меті координацію ідей щодо війни проти України.

Однак, наголосили в інституті, незрозуміло, чи будуть російські провоєнні блогери брати участь у робочій групі при Адміністрації президента, а якщо так, то в який спосіб.

"Підтримка Путіним робочої групи, яка зосередиться на висвітленні війни, свідчить про те, що російський президент має намір продовжувати публічно взаємодіяти з прокремлівськими провоєнними блогерами, намагаючись розширити свою підтримку в ультранаціоналістичній спільноті.