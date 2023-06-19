Росія відмовила місії ООН у доступі до лівобережної Херсонщини

РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.﻿﻿ Про це свідчить заява координатора ООН з гуманітарних питань в Україні Деніза Брауна, повідомляє Українська правда.

"ООН співпрацює з урядами України і РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок руйнування Каховської дамби.

Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які знаходяться під його тимчасовим військовим контролем" , - відзначив Браун.

У заяві Брауна зазначається, що ООН продовжить працювати над пошуком доступу до людей на лівобережній Херсонщині.