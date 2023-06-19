Повітряні сили за ніч знищили 4 "Калібра" та 4 "Шахеди"
За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 19 червня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами "Калібр" та ударними дронами "Шахед", але всі ворожі цілі Повітряні сили знищили.
"Всі вісім повітряних цілей знищені протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід"", - йдеться у повідомленні ЗС ЗСУ.
Повітряні сили уточнили, що збили 4 "Калібра" та 4 "Шахеди".
Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна у Чорному морі, а дрони-камікадзе летіли зі східного узбережжя Азовського моря.