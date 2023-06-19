Генштаб: ЗСУ за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 вертоліт

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 вертоліт
Фото: facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували ворожий вертоліт, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 989 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 735 (+6) од.,
  • артилерійських систем − 3 865 (+18) од.,
  • РСЗВ − 610 (+0) од.,
  • засобів ППО − 370 (+6) од.,
  • літаків − 314 (+0) од.,
  • вертольотів − 305 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12) од.,
  • крилатих ракет − 1 211 (+0) од.,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од.,
  • спеціальної техніки – 526 (+4) од.

Дані уточнюються

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