Генштаб: ЗСУ за добу знищили 630 окупантів, 18 артсистем та 1 вертоліт
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники ліквідували ворожий вертоліт, 18 артсистем, 12 БПЛА та 6 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 220 450 (+630) осіб ліквідовано,
- танків − 3 989 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 7 735 (+6) од.,
- артилерійських систем − 3 865 (+18) од.,
- РСЗВ − 610 (+0) од.,
- засобів ППО − 370 (+6) од.,
- літаків − 314 (+0) од.,
- вертольотів − 305 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 383 (+12) од.,
- крилатих ракет − 1 211 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 613 (+42) од.,
- спеціальної техніки – 526 (+4) од.
Дані уточнюються