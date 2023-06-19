Жоден Patriot в Україні не знищено – Зеленський відповів Путіну

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявляє, що в Україні не знищено жодної системи Patriot.

"Хто б там у Росії не розповідав, нібито наші "Петріоти" знищені, всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Петріота" не знищено!" , - заявив президент

Зеленський розповів, що за тиждень українські захисники неба завдали понад сотні групових авіаударів за позиціями та тилами ворога.

"Знищено за 7 днів майже 3 десятки ракет і близько півсотні ударних дронів. Окремо відзначу захисників неба Київщини, 96 київську зенітну ракетну бригаду Повітряних сил. Всі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені" , - сказав президент.

16 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито знищила під Києвом 5 комплексів Patriot і може знищити будь-яку будівлю у центрі Києва.

Раніше Міноборони Росії заявляло про нібито знищення зенітного ракетного комплексу "Patriot" у Києві за допомогою гіперзвукового ракетного комплексу "Кинжал". Повітряні сили ЗСУ спростували цю заяву.

У Білому домі заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про поразку системи "Patriot" в Україні. Водночас у США припустили, що комплекс міг бути пошкоджений.