ЗСУ звільнили П'ятихатки та ще 7 населених пунктів − Маляр
Збройні сили України звільнили 8 населених пунктів на бердянському та мелітопольському напрямках, серед яких, зокрема, П'ятихатки, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"У ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямах за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожове, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки" , - заявила заступник.
Маляр підкреслила, що у загальному підрозділи на таврійському напрямі просунулися у глибину противника до 7 км, а звільнена Півдні площа становить 113 км2.
Заступник міністра оборони зазначила, що активна робота Сил оборони таврійського спрямування продовжується.
"За минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали понад 4600 вбитих і поранених, крім того, нашими захисниками було взято в полон понад 80 бійців агресора" , - підсумувала Маляр.