Продажі російської нафти в Індію зросли в 10 разів — Reuters

Частка російської нафти в індійському імпорті за рік зросла в 10 разів — з менш ніж 2% у 2021/2022 фінансовому році, до приблизно 20% у нинішньому.﻿ Про це заявив представник компанії Indian Oil Вінод Кумар на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомляє Новое время.

Що стосується його компанії, то на частку Росії може припасти майже третина імпорту сирої нафти у 2023/2024 фінансовому році.

"У випадку з Indian Oil стрибок російського імпорту глибший: з 0,1% у 21/22 до 21,5% у 22/23. І я очікую, що на поточний рік, тобто 23/24, близько 30%" , — сказав він.

Як зазначає агентство Reuters, Китай та Індія стали найбільшими покупцями російської нафти після введення санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Імпорт російської нафти в Індію досяг рекордного максимуму в травні.

Раніше повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти в Індію застрягли за кордоном — російські компанії насилу обмінюють рупії на іншу валюту.