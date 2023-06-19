У Швеції не відкидають можливості військового нападу з боку РФ

Комітет із оборони парламенту Швеції припускає, що Росія може здійснити військовий напад на країну. Про це йдеться у звіті Комітету, повідомляє Європейська правда.

У парламентській доповіді, яка має бути опублікована у понеділок, зазначається, що хоча російські сухопутні війська перебувають в Україні, не можна виключати напади на Швецію.

"Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили та демонструє високу схильність до політичних та військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною" , - йдеться у документі.

За даними телеканалу, у доповіді викладено нову оборонну доктрину Швеції, в основі якої лежить членство в НАТО, на відміну від попередньої доктрини, яка спиралася на співпрацю з іншими північними країнами та ЄС.

Швеція намагається зміцнити свою оборону та подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Наразі лише Туреччина та Угорщина не ратифікували заявку на вступ Швеції до альянсу.