Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції – Стефанчук
Україна хоче стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє Українська правда.
"Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий взяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації.
Після 24 лютого Фінляндія стала 31-ою країною НАТО, я сподіваюся, найближчим часом 32-ою країною стане Швеція. Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція", - заявив спікер.
Стефанчук наголосив, що будь-яке рішення в країнах НАТО та ЄС приймається консенсусом. І для того, щоб мати консенсус у всіх членів, Україна повинна продемонструвати як мінімум "певну відповідність і потенційний прогрес".
"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення", – додав Стефанчук.