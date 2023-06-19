BlackRock і JPMorgan допоможуть створити фонд для відновлення України — FT

Великі американські інвестиційні компанії BlackRock і JPMorgan Chase допоможуть Україні створити інвестбанк для відновлення економіки після війни. Про це пише Financial Times, повідомляє Новое время.

Створення Фонду розвитку України перебуває на початковому етапі, і його навряд чи запустять до закінчення війни з Росією.

Попередні напрацювання будуть представлені цього тижня на Лондонській конференції з відновлення України (21−22 червня).

"Дуже багато з сьогоднішніх довгострокових проблем найкраще вирішуються за допомогою змішаного фінансування, і це одна з них. Вам потрібні ці кошти для масштабної мобілізації капіталу" , — зазначив віце-голова BlackRock Філіп Гільдебранд.

У наглядовій раді Фонду будуть представлені міжнародні фінансові інститути. Повідомляється, що безпосереднім керівництвом займатимуться інвестиційні професіонали.

Уряд України залучив консалтинговий підрозділ BlackRock у листопаді минулого року, щоб визначити, як краще залучити капітал для відновлення. У лютому цього року до проєкту вдалося залучити JPMorgan.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський оголосив, що країна працює з двома фінансовими групами та консультантами McKinsey.

Хоча офіційну мету зі збору коштів поки що не називають, за словами співрозмовників видання, Фонд прагне залучити недорогий капітал від урядів, донорів і міжнародних фінансових установ і використати його для залучення в 5−10 разів більше приватних інвестицій.

Як пише видання, фінансисти проконсультувалися з інвесторами з приватного та державного секторів і виявили, що вони хочуть допомогти Україні, але з підозрою ставляться до сфери держуправління, відсутності прозорості та ринків капіталу.

У BlackRock зазначають, що Україні необхідний банк фінансування розвитку, щоб знайти інвестиційні можливості в таких секторах, як інфраструктура, клімат і сільське господарство, і зробити їх привабливими для пенсійних фондів та інших довгострокових інвесторів і кредиторів.

Структура Фонду передбачатиме використання дешевших державних грошей (концесійного капіталу) для здійснення початкових інвестицій і покриття перших збитків.

Робота з Україною зосереджена на створенні структури, управління та практичних процедур, оскільки більшість інвесторів хочуть дочекатися закінчення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що друга за багатством людина в Австралії Ендрю Форрест може вкласти близько $500 млн у фонд для відновлення України під управлінням BlackRock.