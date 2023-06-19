У Сімферополі підірвано машину запорізького "гауляйтера" – РосЗМІ

В окупованому Сімферополі підірвано автомобіль так званого "віце-прем'єра" окупованої частини Запорізької області Володимира Єпіфанова. Про це повідомляють російські телеграм-канали Baza та Mash.

"Гауляйтер", його охоронець та секретар госпіталізовані з опіками

За даними ТГ-каналів, о четвертій годині ранку на Євпаторійському шосе вибухнув газовий балон в автомобілі Єпіфанова.

Сам Єпіфанов, а також його охоронець та секретар через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук. Охоронцю також обпалило ліву ногу. Усіх троє було госпіталізовано.

Через що саме стався вибух, поки що неясно, пише Baza. Але за словами помічника "гауляйтера", за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі.