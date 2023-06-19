Чи є майбутнє у "Слуги народу" після війни: оцінка Стефанчука
Партія "Слуга народу" до наступних парламентських виборів "обов'язково має змінитися", вважає спікер Верховної Ради та один з ідеологів політсили Руслан Стефанчук, повідомляє Ділова столиця.
"Я думаю, що все буде змінено. Все тече, все міняється. Буде змінено і підхід до підбору людей у майбутній парламент, у майбутній Кабмін, в інші владні кабінети", — сказав він.
Він зазначив, що деякі обмеження запроваджували законодавчо.
"Зокрема, головою НАБУ не могла стати людина, яка 24.02 втекла з країни. Тому можуть бути якісь нові обмеження. Я не знаю точно, це ми зараз з вами говоримо просто на рівні філософських дискусій", — зазначив спікер парламенту.
"Але у психології є такий термін – прикордонна ситуація. От якраз 24 лютого була така прикордонна ситуація, і кожен зробив той вибір, який зробив. Хтось одразу в руках виносив міни з цигаркою в зубах, а хтось чкурнув на Мальдіви. Це ж два різні світогляди. Між цими людьми цивілізаційна прірва, ми ж це усвідомлюємо. Розумієте, якраз мені здається, що майбутнє України за першими, які захочуть долучитися", — додав Стефанчук.
На його думку, вибори під час війни неможливі, бо могли б призвести до "розриву держави".