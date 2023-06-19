Мінцифри: Для кого буде доступне українське е-резидентство
Міністерство цифрової трансформації оголосило про затвердження переліку для програми е-резидентства України - йдеться про Словенію, Індію, Пакистан та Таїланд, перелік розширюватиметься. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що іноземні підприємці зможуть:
- віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні
- сплачувати тут податки в режимі онлайн
- використовуючи передові технології.
"Зараз доопрацьовуємо додаткову нормативно-правову базу та тестуємо інформаційну систему е-резидент. Тож чекайте на повноцінний запуск програми незабаром", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 6 жовтня, прийняла в цілому законопроєкт №5270 про електронне резидентство.
З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство, що дозволить іноземцям вести бізнес в Україні.
Для того, аби отримати цей статус фахівцю необхідно пройти декілька кроків. Зокрема, зареєструватись у "Дії" та пройти фінансову та безпекову перевірку.
"Якщо все добре, він стає електронним резидентом – по факту, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП", - пояснював співавтор закону, нардеп Ярослав Железняк.
Потім ця особа має дистанційно відкрити рахунок у банку, який і буде податковим агентом для е-резидента.
Е-резидент починає працювати та сплачує податок у розмірі 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи. Більше ліміту - 15%, але тільки зовнішні контракти з експортом послуг.