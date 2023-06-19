Ситуація на Миколаївщині та Херсонщині після підриву ГЕС
На Миколаївщині "велика вода" відступила, на Херсонщині - підтопленими залишаються 22 населені пункти. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.
"З 375 будинків, які зазнали підтоплення, всі 375 вже не підтоплені. ДСНС працює по відкачці, там додаткові помпи, тобто у нас ситуація стабільна. Крім того, два мости (один - дерев'яний, інший бетонний), які пішли під воду, які будує Конотопський дорожньо-відновлювальний полк за допомогою UNITED24, вони вистояли, ними вже відкрито проїзд.
Я гадаю, що найближчим часом ситуація вирівняється, вода відступила. У нас там 50 сантиметрів залишилося по Снігурівці, але це вже нижче критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщину вже не підтоплено зовсім" , - заявив Кім.
На Херсонщині, де ситуація складніша, за даними МВС, станом на ранок понеділка, підтопленими залишаються 22 населені пункти: 5 – на правобережжі, та 17 – на тимчасово окупованій території.