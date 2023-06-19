Зеленський збирав Ставку: говорили про фронт та бригади наступу
Під головуванням президента Володимира Зеленського в понеділок 19 червня відбулося засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та бригади наступу.
"Ставка. Сьогодні (19 червня - ред.) максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу.
Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна ситуація, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.
Міністр Клименко звітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань" , - повідомив президент.