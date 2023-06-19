Українцям готують новий тариф на світло: скільки доведеться платити

Новий тариф на світло готують для українців із 1 липня 2023 року. Після зростання цін для побутових споживачів, подорожчання торкнеться і бізнесу.﻿ Про це, з посиланням на Національну комісію, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Згідно з порядком денним на 26 червня, комісія перегляне граничні ціни на електроенергію на ринку "на добу вперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Іншими словами, йдеться про підвищення тарифів для бізнесу.

Зазначимо, на сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) обмежені 2 000 грн/МВт-год, у години максимального навантаження (07:00-23:00) - 4000 грн/МВт-год.

У проекті рішення НКРЕКП йдеться про те, що нинішні "прайс-кепи" припинять дію з 30 червня. Це означає, що з липня для бізнесу почнуть діяти нові граничні ціни:

для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) - 2 714,00 грн/МВт-год

для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00) - 5 428,00 грн/МВт-год

Зазначимо, окрім ринкової ціни, яка в﻿Зазначимо, окрім ринкової ціни, яка визначається щодобово, до структури тарифу для бізнесу також входять тарифи опизначається щодобово, до структури тарифу для бізнесу також входять тарифи оператора системи передачі та операторів системи розподілу, а також вартість послуг постачальника. Тому кінцевий тариф буде вищим і може відрізнятися залежно від регіону.

Це рішення не торкнеться побутових споживачів, які з червня платять за тарифом 2,64 гривні за кВт-год незалежно від обсягів використання.

Але водночас через перегляд "прайс-кепів" регулятор відклав рішення про збільшення тарифів на холодну воду. Наприкінці травня НКРЕКП взялася за нові розрахунки, оскільки на ринку електроенергії фіксувалися значні коливання. Оскільки ціни на світло займають значне місце в структурі тарифу на воду, не виключено, що холодна вода для українців теж подорожчає з 1 липня. Але для цього треба окреме рішення.