Пєсков прокоментував рішення РФ не пустити місію ООН на лівобережжя Херсонщини
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російські окупанти не пропустять представників ООН на підтоплене після підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку", повідомляє Українська правда.
Пєскова цитують російські пропагандистські медіа.
"Не знаю точно нюансів, але там дуже багато питань: як переходити лінії зіткнення, гарантування безпеки... ви знаєте, що там постійні обстріли, провокації, обстрілюються цивільні об'єкти, гинуть люди. Тому тут це все дуже складно і дуже складно забезпечити безпеку – ну і багато інших нюансів", — заявив Пєсков.
Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун заявила, що РФ відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до людей на лівому березі Херсонської області, які постраждали внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції.