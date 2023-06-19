Coca-Cola купує горілчаний бренд Finlandia за 220 мільйонів доларів

Компанія Coca-Cola HBC оголосила про досягнення угоди про придбання власника горілчаного бренду Finlandia Brown-Forman Finland у "дочки" Brown-Forman Corporation, Brown-Forman Netherlands BV, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Узгоджена вартість придбання становить 220 мільйонів доларів.

Придбання здійснюється через дочірню компанію CC Beverages Holdings II BV, що знаходиться у повній власності Coca-Cola HBC. Закриття угоди очікується у другій половині 2023 року та підлягає отриманню дозволів від регуляторних органів, йдеться в заяві Coca-Cola HBC.

Бренд Finlandia був заснований в 1970 році і є провідним горілчаним брендом у Центральній та Східній Європі з річним обсягом виробництва 2,7 млн 9-літрових ящиків по всьому світу.

Зазначається, що Coca-Cola HBC більш як 17 років займається дистрибуцією Finlandia та інших преміальних алкогольних брендів, і це придбання "ще більше збагатить та зміцнить її портфоліо на більшій кількості ринків".

У компанії додали, що володіння брендом Finlandia посилить позиції Coca-Cola HBC на ринку преміальних алкогольних напоїв.

Coca-Cola HBC - компанія системи Coca-Cola, яка виробляє напої в Італії, Нігерії, Єгипті та в країнах центральної й східної Європи.