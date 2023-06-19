Goldman Sachs знизив прогнози економічного зростання Китаю
Аналітики Goldman Sachs знизили прогнози економічного зростання Китаю, посилаючись на постійну слабку довіру та "хмару" над ринком нерухомості як сильніші, ніж очікувалося, перешкоди. Про це з посиланням на Reuters, повідомляє Экономическая правда.
Американський інвестиційний банк знизив свій річний прогноз зростання реального ВВП другої найбільшої економіки світу з 6% до 5,4%. Банк також знизив прогноз зростання на 2024 рік із 4,6% до 4,5%.
"Це скорочення слідує за аналогічними кроками інших аналітиків, хоча Goldman залишається одним із найоптимістичніших, оскільки дані свідчать про те, що відновлення Китаю після пандемії сповільнюється. Нещодавно банк також, як і інші, знизив свій прогноз щодо китайської валюти" , - пише агентство .
"Жодне пожвавлення в економіці не згасало так швидко, як у Китаї" , - зазначають аналітики на чолі з економістом Хуей Шаном, називаючи основною причиною спад на ринку нерухомості та його наслідки.
"Ми вважаємо, що зустрічні вітри зростання, ймовірно, збережуться, а політики будуть обмежені економічними та політичними міркуваннями щодо надання значних стимулів" , - кажуть аналітики Goldman Sachs.
Уряд Китаю встановив скромний цільовий показник зростання ВВП на рівні близько 5% цього року після того, як він не досяг мети на 2022 рік, а державні ЗМІ повідомили, що в п'ятницю відбулося засідання кабінету міністрів, на якому обговорювалися заходи щодо стимулювання зростання.