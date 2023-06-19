ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира залишили під вартою

ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира залишили під вартою
Фото: Facebook

Апеляційний суд залишив під вартою голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Київській міській прокуратурі.

"Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць", — йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалено в понеділок 19 червня.

Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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