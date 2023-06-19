ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира залишили під вартою
Апеляційний суд залишив під вартою голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, повідомляє Українська правда.
Про це заявили в Київській міській прокуратурі.
"Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць", — йдеться в повідомленні.
Рішення ухвалено в понеділок 19 червня.
Таким чином суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.