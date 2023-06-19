Російським компаніям вдається купувати американські набої — Politico

Російські фірми "Промтехнологія" та "Тетіс" придбали значні партії набоїв, що виробила американська компанія Hornady, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Politico.

"Ці дані поповнюють дедалі більшу кількість доказів того, що летальне та нелетальне військового обладнання все ще надходить до Росії, попри запровадження Заходом безпрецедентних санкцій у відповідь на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну минулого року" , — йдеться у публікації.

За словами експертів в оборонній галузі, війна виявила відсутність у РФ потужностей для виробництва високоякісних снайперських набоїв, і це сприяє "процвітанню" чорного ринку західних боєприпасів.

Журналістам вдалося документально підтвердити інформацію про постачання цього обладнання. У "декларації про відповідність", поданій до російського державного реєстру та датованій 12 серпня 2022 року, компанія "Промтехнологія" заявила, що планує поставити партію зі 102 200 свинцевих куль Hornady для складання "мисливських набоїв", які використовуються в "цивільній зброї з нарізним стволом".

Друга декларація з тією самою датою стосується партії "гільз без капсулів для складання набоїв для цивільної вогнепальної зброї", виготовлених компанією Hornady з тією самою специфікацією .338 Lapua Magnum. Однак .338 Lapua Magnum — це не "мисливський набій", а потужний снаряд дальньої дії, розроблений у 1980-их роках, його використовували західні снайпери в Іраку та Афганістані.

Інший російський покупець боєприпасів Hornady — компанія "Tетіс — оприлюднила дані про дві поставки з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. Остання була у квітні на понад 300 000 "одиниць", що включають широкий спектр продукції з каталогу компанії Hornady.

Генеральний директор Hornady Стів Горнаді заперечив продаж боєприпасів до РФ під час війни.

"Щойно Росія вторглася в Україну, ми закінчили продажі" , — сказав Горнаді у короткій телефонній розмові з журналістами.

Спочатку він відмовлявся від коментарів, а коли журналісти запропонували переглянути докази, попросив надіслати їх факсом або кур’єром.

Після отримання документів Горнаді повторив свої заперечення.

"Ми категорично не експортуємо нічого до РФ та не маємо дозволу на експорт до Росії з 2014 року" , — заявив він.

За словами гендиректора компанії, згідно з чинним законодавством США клієнти мусять мати дозвіл від Міністерства торгівлі на реекспорт товарів, виготовлених у країні.

"Наскільки нам відомо, жоден з наших клієнтів не порушує цей закон" , — сказав він.

Злочинні або навмисні порушення санкцій США можуть каратися штрафом у розмірі до 1 мільйона доларів, а також строком до 20 років позбавлення волі.