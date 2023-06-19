У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор"

У Молдові Конституційний суд визнав діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною. З цього моменту політсила вважається розформованою, повідомляє NewsMaker.

Партію заборонили через порушення статті конституції про те, що суспільно-політичні організації, діяльність яких спрямована проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Молдови, є неконституційними.

Голова Конституційного суду Ніколає Рошка повідомив, що депутати цієї партії продовжать свою діяльність, однак як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій.

Ілан Шор – молдавський політик та бізнесмен. Він перебуває у списку санкцій США, а також є фігурантом справи про "розкрадання мільярда".