Блінкен: Китай пообіцяв не надавати летальну зброю Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай знову пообіцяв не надсилати зброю Росії для війни в Україні, хоча висловив стурбованість діями приватних китайських компаній, повідомляє Радіо Свобода.

Про це він сказав журналістам 19 червня в Пекіні, після двох днів переговорів з китайськими посадовцями.

"Ми та інші країни отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати смертоносну допомогу Росії для використання в Україні" , – цитує Блінкена AFP.

19 червня – у другий день візиту до Пекіна – Ентоні Блінкен зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Останній заявив, що Сполучені Штати і Китай "досягли прогресу" з низки питань під час переговорів. Перед цим держсекретар США зустрівся з високопосадовцем із зовнішньої політики Китаю Ваном Ї та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Напередодні цієї зустрічі офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, Блінкен тоді пообіцяв висловити "нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань", включно з війною в Україні.

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