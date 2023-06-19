Блінкен: США не підтримують незалежність Тайваню

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у Пекіні заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню. На зустрічі з Сі Цзіньпіном американський посадовець додав, що США та Китай досягли прогресу та домовленостей "щодо деяких конкретних питань", пише Юрій Вишневський, Ділова столиця.

Про це пише агентство Bloomberg.

За слова держсекретаря США, дедалі більше країн поділяють провокаційні дії КНР у Тайванській протоці, а також у Південному та Східно-Китайському морях.

Блінкен наголосив, що Штати щодо Тайваню підтвердили давню політику "одного Китаю". Ця політика уряду не змінилася.

"Ми не підтримуємо незалежність Тайваню. Ми виступили проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною" , – сказав він.

Політик висловив сподівання на мирне вирішення розбіжностей.