Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж решта планети — ООН

Клімат в Європі потеплішав на 2,3 градуса у 2022 році порівняно з доіндустріальною епохою (1850-1900 рр.), що вдвічі перевищує середньосвітовий показник з 1980-х років, повідомляє Європейська правда.

Про це оголосили в понеділок ООН та Європейська програма Copernicus.

У той час як вся планета потеплішала майже на 1,2 градуса через викиди парникових газів, "Європа є регіоном, що найшвидше нагрівається у світі", заявив професор Петтері Таалас, генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО).

У листопаді ВМО оголосила, що з 1980-х років Європа нагрівалася зі швидкістю +0,5 градуса за десятиліття, що вдвічі швидше, ніж у середньому в інших п'яти глобальних погодних регіонах.

У більшій частині Європи "високі температури посилили інтенсивні і широкомасштабні посухи, спричинили сильні лісові пожежі, які посіли друге місце за площею спалення на континенті за всю історію спостережень, і стали причиною загибелі тисяч людей від теплових хвиль", сказав Петтері Таалас.

За інформацією Бази даних про надзвичайні ситуації (EM-DAT), метеорологічні, гідрологічні та кліматичні небезпеки в Європі у 2022 році безпосередньо вплинули на 156 000 людей і спричинили 16 365 смертей, майже винятково через спеку.

З 1980 року метеорологічні катастрофи (спека, повені тощо) стали причиною смерті 195 000 людей, повідомило в середу Європейське агентство з навколишнього середовища (ЄАОС). Економічні збитки, в основному пов'язані з повенями і штормами, оцінюються в цілому приблизно в два мільярди доларів на 2022 рік.

2022 рік, "на жаль, не був унікальним випадком або кліматичною дивиною", прокоментував Карло Буонтемпо, директор обсерваторії зміни клімату Європейського Союзу Copernicus.

Це "частина тенденції, яка зробить екстремальні епізоди теплового стресу частішими та інтенсивнішими в усьому регіоні", додав він.