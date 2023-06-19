У Франції і Німеччини розбіжності щодо розбудови європейської ППО – FT

Франція кинула виклик німецькому плану розвитку системи протиповітряної оборони Європи, що є ще однією ознакою напруження, що назріває, навколо того, як регіон має протистояти загрозі з боку РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Financial Times.

Ці розбіжності є тлом для конференції з питань стратегії протиповітряної оборони в Парижі в понеділок, яка частково має на меті повернути імпульс європейській ініціативі Sky Shield, яку підтримує Берлін, і запуск якої минулого року став сюрпризом для французьких чиновників.

Вони описують захід, скликаний президентом Еммануелем Макроном у кулуарах Паризького авіасалону як форум для дебатів між міністрами оборони країн ЄС, військовими чиновниками США та НАТО та керівниками промислових підприємств.

Але ініціатива Макрона також відображає більш фундаментальні розбіжності між Парижем та Берліном щодо того, як швидко посилити військову оборону проти Росії та водночас сприяти розвитку європейської промислової бази.

Канцлер Німеччини представив програму Sky Shield у жовтні минулого року з метою створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі обладнання, і з того часу до неї приєдналися 17 країн, зокрема Великобританія, країни Балтії, Швеція та Фінляндія.

Але такі ключові країни, як Франція, Італія та Польща залишилися осторонь. Зокрема, Париж був захоплений зненацька заявою про Sky Shield і відклав франко-німецький саміт частково для того, щоб продемонструвати своє роздратування.

Хоча французькі та німецькі чиновники уникають публічної критики планів один одного, за лаштунками очевидні розбіжності.

Макрон неявно розкритикував Sky Shield за те, що він надто покладається на системи озброєнь, вироблені за межами Європи, і при цьому не розглядає належним чином питання про те, як найкраще стримувати Росію, зокрема за рахунок потенційного придбання ракетного потенціалу великої дальності.

"Коли я бачу певні країни, які збільшують свої оборонні витрати, щоб масово купувати неєвропейські системи, я просто говорю їм: "Ви готуєте проблеми завтрашнього дня!" , - сказав він.

У Берліні вважають французьку критику необґрунтованою і стверджують, що нагальна необхідність ліквідувати прогалини в протиповітряній обороні означає, що закупівля готових систем краща, ніж "тривалі і часто затратні" нові розробки.

Хоча країни-учасниці Sky Shield самі роблять свій власний вибір щодо закупівель, Німеччина заявила, що планує придбати ракети Iris-T у вітчизняного виробника Diehl Group для захисту середньої дальності, Patriot у американської компанії Raytheon Technologies для великої дальності та Arrow 3 у Ізраїлю для дуже в великої дальності. Минулого тижня німецький парламент схвалив перші закупівлі: комплект із шести одиниць Iris-T за 900 млн євро та перший транш коштів у рамках угоди на суму 4,3 млрд доларів на ракети Arrow 3.

У Парижі болючим питанням стало виключення франко-італійської системи протиракетної оборони SAMP-T виробництва MBDA та Thales, яка має таку саму дальність дії, як і американська система Patriot.

Французький чиновник заперечував, що Париж керувався такими конкурентними міркуваннями. За його словами, конференція не має на меті підірвати Sky Shield, а скоріше провести вкрай необхідну дискусію щодо ширшої стратегії захисту європейського неба, включаючи роль НАТО та ЄС, а також стримування від ядерної зброї, яку має Франція та інші країни.

Інший французький чиновник зазначив ризик того, що мільярдні витрати на системи протиповітряної оборони можуть спровокувати нову гонку озброєнь з Москвою.

Нагадаємо, у жовтні 15 європейських країн, які є членами НАТО, розпочали проект "Небесний щит" зі створення покращеної європейської системи протиповітряної оборони.

Проєкт має допомогти закрити наявні прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Проблеми існують, наприклад, у сфері балістичних ракет, які досягають великих висот на своїй траєкторії, а також у захисті від безпілотників та крилатих ракет.