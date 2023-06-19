У Бельгії чиновник йде у відставку після запрошення представників Ірану та РФ

Міністру з уряду бельгійського федерального регіону Брюссель Паскалю Смету довелося подати у відставку після скандалу із запрошенням на захід посадовців з Ірану та РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це пише Politico.

Смета розкритикували за запрошення ультраконсервативного мера Тегерану Алірезу Закані на Брюссельський урбаністичний саміт.

Окрім цього, Смет запросив на захід 14 іранських та двох російських офіційних осіб. Захід відбувався 12-15 червня. Витрати на проживання цих осіб були оплачені регіоном Брюсселя.

Після цієї події Смет довго захищав своє рішення перед брюссельськими депутатами та зауважив, що ніяк не тиснув на бельгійське МЗС, а якби отримав обґрунтовану відмову федеральної влади щодо такого візиту, то погодився з їхньою позицією. За його словами, згоду на в’їзд тегеранського мера Закані дала очільниця МЗС Бельгії Аджа Лябіб.

Смет визнав, що уряд Брюсселя сплатив рахунки за іранських та російських чиновників, і це було помилкою, але він звинуватив у помилці одного зі своїх працівників.

"За бельгійські гроші ми оплачуємо ночі в готелі для іранського мера та російського представника — це неприйнятно" , — сказав Смет, але додав, що сам він "не помилявся".

"Співробітник зробив неправильний дзвінок" , — сказав Смет у своє виправдання. Згодом він все ж наважився піти у відставку.