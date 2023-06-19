Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською — омбудсмен

Після інциденту з народним депутатом, "слугою народу" Максимом Бужанським, який відмовився виступати українською в ефірі каналу "Київ", представництво мовного омбудсмена отримало з десяток звернень через його поведінку, утім парламентарю не загрожуватиме штраф, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, якщо такі випадки будуть мати системний характер, то це планують"обговорити окремо".

"Народні депутати у нас дещо "випали" із закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тобто якщо ми говоримо про послуговування (українською мовою – ред.) безпосередньо під час засідань Верховної Ради, то тут жодних сумнівів бути не може.

Але його виступ відбувався очевидно поза межами (парламенту – ред.). Хоча я це не розцінюю, як коректну ситуацію. Тому що я сам був народним депутатом і не можу собі припустити, що тут – я спілкуюсь і поводжу себе як народний депутат, а тут – я як приватна особа. Це цілодобове явище і поняття" , — пояснив мовний омбудсмен.

31 травня "слуга народу" Максим Бужанський відмовився переходити українською мовою в ефірі каналу Київ. На зауваження журналіста відповів, що говоритиме, як хоче, і доводив, що в законі про державну мову не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською.