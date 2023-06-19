Кривий Ріг за три тижні може залишитися без води — Вілкул

Без дотримання режиму суворої економії Кривий Ріг може залишитися без водопостачання вже за три тижні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Чи можемо ми не заощаджувати воду? Ні. Інакше вона гарантовано закінчиться за три тижні. Шляхом суворої економії ми маємо шанс дотягнути до реалізації проєктів з перекидання води" , – зазначив Вілкул.

За його словами, щоб компенсувати надходження води, втрачені через підрив росіянами Каховської ГЕС, потрібно 11 мільйонів кубометрів на місяць (до 380 тисяч кубів на добу – враховуючи споживання міста, сільського району та випаровування з водосховища "Південного"). Після руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища без дніпровської води залишилося 2/3 Криворізької агломерації – приблизно 550 тисяч людей із 800 тисяч жителів.

У транзитному Південному водосховищі води залишилося трохи більше ніж на місяць. Начальник МВА наголосив, що брати воду можна лише з водосховища Карачуни, а туди перекидати з інших водосховищ Дніпровського каскаду, що вище за течією. Наразі реалізується чотири технічні рішення із забезпечення міста і довколишніх сіл водою. Але це потребує часу, коштів, матеріалів, тож існує ризик, що дві третини міста залишаться взагалі без води. Найбільш критичний період – вересень-жовтень.

За його словами, тотальній економії сприяє максимальне зниження подачі води на промислові підприємства, заборона роботи мийок, заборона поливу зі шлангів, зниження тиску на житловий сектор, робота водоканалу з 22:00 до 5:00 тільки в режимі циркуляції.