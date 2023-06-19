В Україні планують видавати ліцензії на виробництво боєприпасів для безпілотників
Міністерство цифрової трансформації спільно з державними органами працює над можливістю надати українським компаніям отримувати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ми намагаємось максимально сфокусуватись на виробництві безпілотників та спростити бюрократичні процедури для виробників. Ми запустили в роботу постанову, яка дозволить компаніям отримати ліцензії на виробництво боєприпасів для БПЛА. Ринок починає розширюватись, кількість безпілотників зростає, тому необхідно збільшувати і кількість боєприпасів, які вони зможуть використовувати", - зазначив урядовець.
Федоров уточнив, що наразі команда Мінцифри співпрацює в цьому напрямку з представниками Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
"Ринок з виробництва дронів зростає в геометричній прогресії. Зараз вже є десятки компаній, які готові до контрактування. Потрібно і надалі сприяти максимальному його розвитку. Очікуємо, що відповідну постанову уряд підтримає вже протягом найближчих тижнів", - додав Федоров.