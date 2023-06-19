У Німеччині лишилось до 20 тисяч снарядів 155-мм калібру – ЗМІ

Німецькому Бундесверу бракує понад 200 тисяч снарядів 155-мм калібру для досягнення поточних вимог НАТО мати запаси у 230 тисяч снарядів до 2031 року, повідомляє Європейська правда.

Про це виданню Spiegel стало відомо з конфіденційних документів Мінфіну Німеччини.

Зазначається, що ці документи вперше показують, наскільки виснажилися запаси Бундесверу.

Фінансове відомство повідомляє, що, за даними Бундесверу, "поточний запас розривних снарядів калібру 155 мм становить близько 20 000 штук". Однак, згідно з нинішніми вимогами НАТО, Бундесвер повинен створити запас "близько 230 000 снарядів до 2031 року". Іншими словами, не вистачає понад 200 тисяч снарядів.

Прискорена закупівля 155-мм снарядів є "абсолютно необхідною", роблять висновок у німецькому уряді.

В основі цільових показників щодо запасів боєприпасів лежать специфікації НАТО. Вони передбачають, що до 2031 року Бундесвер повинен мати достатню кількість артилерійських боєприпасів, щоб бути здатним витримати інтенсивні бойові дії протягом 30 днів.

Досі в уряді Німеччини відмовлялося надати точні цифри щодо запасів боєприпасів і потреб Бундесверу. Парламентарям навіть стверджували, що інформація про точні запаси боєприпасів Бундесверу може поставити під загрозу добробут держави.

З огляду на ціль у 230 тисяч снарядів потрібно буде закуповувати близько 30 000 снарядів на рік. Spiegel зазначає, що більше ніж сумнівно, що промисловість здатна виробляти таку кількість. Крім того, Бундесвер постійно використовує боєприпаси під час навчань, і можливі подальші поставки в Україну можуть ще більше зменшити кількість снарядів.