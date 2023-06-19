Аеропорт Бориспіль може витратити на прибирання терміналів 52 млн грн

Аеропорт Бориспіль хоче замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об'єктів на 51 млн 777 тис грн, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють на сайті державних закупівель Prozorro.

За даними на сайті закупівель, послуги мають надавати в період із 1 серпня 2023 року до 30 липня 2024 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій 28 червня цього року.

Переможець торгів повинен буде прибирати в терміналах та інших будівлях аеропорту Бориспіль

Підрядник повинен буде надавати такі послуги:

прибирання площ загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень аеровокзального комплексу та інших об'єктів аеропорту;

прибирання площ загального використання Прем'єрVIP зали, бізнес-залів пасажирських терміналів D і F;

прибирання площ загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень паркінгу;

миття фасадів будівель аеровокзального комплексу;

очищення покрівель і козирків будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Зазначимо, що з початку вторгнення РФ цивільні авіарейси в Україну не літають.