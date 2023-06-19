Рада може дозволити реєстрацію авто з правим кермом

Транспортний комітет підтримав законопроєкт (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, є велика ймовірність того, що на найближчих засіданнях Ради його зможуть розглянути.

Зараз реєстрація авто з правими кермом офіційно заборонена і це створює проблеми для волонтерів, які допомагають ЗСУ.