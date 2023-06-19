Шмигаль розповів про теми конференції з відновлення України у Лондоні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про три ключові аспекти, на яких зосередяться на конференції з відновлення України у Лондоні, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав на засіданні уряду в понеділок.

“Вже незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Це продовження руху до великої відбудови, який ми почали рік тому в Лугано. Наша мета - мобілізувати якнайбільше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно та ритмічно. Ідеться як про швидке відновлення - те, що потрібно тут і зараз, так і про довгострокову реконструкцію”, - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що за оцінкою Світового банку на швидке відновлення України у 2023 році потрібно 14, 1 млрд доларів США. За його словами, після російського теракту на Каховській ГЕС цифра збільшиться. Так, зауважив Шмигаль, Україна вже працює над точною оцінкою завданих збитків.

"Під час конференції в Лондоні зосередимося на трьох кочових аспектах. Перше - це швидке відновлення, енергетика, критична соціальна інфраструктура, особливо - відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний на відбудову ресурс. Під час конференції відбудеться засідання міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого "фінансового Рамштайна". Розраховуємо на ефективні рішення" , - сказав Шмигаль.

Другий аспект, який він виокремив, - залучення приватних інвестицій. "Презентуємо найперспективніші напрямки для інвестування. Зробимо важливий крок у питанні страхування військово- політичних ризиків для інвесторів" , - додав глава уряду.

І третій аспект, за його словами, - регіони.