Індійський перевізник замовив у Airbus рекордних 500 літаків

Домінуючий авіаперевізник Індії IndiGo домовився з Airbus SE про рекордне замовлення на 500 вузькофюзеляжних літаків, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Ця угода на Паризькому авіасалоні, забезпечила Airbus дострокову перемогу в перший день заходу, тоді як конкурент Boeing Co залишився осторонь.

IndiGo прийме поставку літаків між 2030 і 2035 роками, найімовірніше, змішавши свій парк між меншими A320neo та більшими типами A321neo.

Ця масштабна угода затьмарює купівлю Air India лише кілька місяців тому 470 літаків у Airbus і Boeing і збільшує кількість замовлень IndiGo майже до 1000 літаків.

Агентство пояснює. що індійські перевізники накопичують літаки, щоб обслуговувати зростаючі обсяги авіаційного ринку, який найшвидше розвивається у світі.

Менш ніж за два десятиліття IndiGo пройшов шлях від стартапу до домінуючого оператора країни з часткою ринку, що перевищує 60%.

Для Airbus ця угода закріплює його зростаючу перевагу над критично важливим простором з одним проходом, категорією літаків, яка найчастіше літає. До 2026 року компанія Airbus матиме 10 ліній остаточного складання літаків сімейства A320 після додавання другої лінії в Китаї.