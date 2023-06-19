Залужний відвідав військових на передовій та провів нараду

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав угруповання військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де тривають запеклі бої, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це Залужний повідомив у Facebook.

У роботі йому допомагав начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Для цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень із щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів" , - йдеться у повідомленні.

Залужний підкреслив, що попри запеклий опір окупантів, наші воїни роблять все можливе для звільнення української території. Операція триває згідно з планом.

Зазначимо, що це перший публічний випадок візиту головнокомандувача ЗСУ до військових на передову. Раніше про подібні візити не повідомлялося.